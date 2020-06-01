Антон Шабанов назвал два фактора летнего укрепления рубля

Перспективы российской валюты на ближайшие месяцы выглядят вполне благоприятными, считает руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.

В ходе биржевых торгов 1 июня рубль впервые с 6 марта укрепился на отметке ниже 70 рублей за доллар. Также показал рост и российский рынок акций: индекс Мосбиржи поднялся на 1,22% - до 2768,2 пункта, а индекс РТС – на 2,32%, до 1248 пунктов. Все это происходит на фоне повышения цен на нефть на международных торгах, где 1 июня августовские фьючерсы нефти марки Brent продавались в районе 37-38 долларов за баррель.

Основной причиной таких изменений эксперты называют грядущую встречу ОПЕК+, которая была перенесена с 9-10 июня на 4 число этого месяца. Однако курс российской валюты обеспечивают не только нефтяные котировки. Сейчас Банк России в рамках бюджетного правила продает значительные объемы иностранной валюты на российском рынке, что дает возможности для роста рубля.

Помимо этого, налоговый период в мае привел к тому, что российские экспортеры также принялись активно продавать доллары на внутреннем рынке, причем в объемах, эквивалентных с предложением регулятора.

Пока неизвестно, будет ли ЦБ продавать валюту летом в таких же объемах, как в мае, существует риск того, что этот вид поддержки рубля может ослабнуть, однако успех переговоров ОПЕК+ может сбалансировать эти потери, пишет ФБА "Экономика сегодня".

В заключение Шабанов добавил, что существенных взлетов и падений в ближайшие месяцы ждать от рубля не стоит. Российская валюта постепенно закрепится на уровне около 70 рублей за доллар, и если не возникнет существенных внешних и внутренних негативных факторов, то можно говорит о хороших перспективах для рубля.