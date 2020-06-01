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19:25   1 Июня 2020
Экономика

Антон Шабанов назвал два фактора летнего укрепления рубля

Антон Шабанов назвал два фактора летнего укрепления рубля

Перспективы российской валюты на ближайшие месяцы выглядят вполне благоприятными, считает руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.

В ходе биржевых торгов 1 июня рубль впервые с 6 марта укрепился на отметке ниже 70 рублей за доллар. Также показал рост и российский рынок акций: индекс Мосбиржи поднялся на 1,22% - до 2768,2 пункта, а индекс РТС – на 2,32%, до 1248 пунктов. Все это происходит на фоне повышения цен на нефть на международных торгах, где 1 июня августовские фьючерсы нефти марки Brent продавались в районе 37-38 долларов за баррель.

Основной причиной таких изменений эксперты называют грядущую встречу ОПЕК+, которая была перенесена с 9-10 июня на 4 число этого месяца. Однако курс российской валюты обеспечивают не только нефтяные котировки. Сейчас Банк России в рамках бюджетного правила продает значительные объемы иностранной валюты на российском рынке, что дает возможности для роста рубля.

Помимо этого, налоговый период в мае привел к тому, что российские экспортеры также принялись активно продавать доллары на внутреннем рынке, причем в объемах, эквивалентных с предложением регулятора.

Пока неизвестно, будет ли ЦБ продавать валюту летом в таких же объемах, как в мае, существует риск того, что этот вид поддержки рубля может ослабнуть, однако успех переговоров ОПЕК+ может сбалансировать эти потери, пишет ФБА "Экономика сегодня".

В заключение Шабанов добавил, что существенных взлетов и падений в ближайшие месяцы ждать от рубля не стоит. Российская валюта постепенно закрепится на уровне около 70 рублей за доллар, и если не возникнет существенных внешних и внутренних негативных факторов, то можно говорит о хороших перспективах для рубля.

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Автор: Ирина Большунова
#евро #доллар #рубль

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