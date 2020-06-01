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19:25   1 Июня 2020
Происшествия

Стрельба с двумя погибшими произошла на базе ВСС в Северной Дакоте

Стрельба с двумя погибшими произошла на базе ВСС в Северной Дакоте

Двое американских военных погибли при стрельбе на авиабазе США. Инцидент произошел в одной из казарм.

Стрельба произошла на военной авиабазе Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Чрезвычайные службы отреагировали на происшествие. Они ликвидировали угрозу. Сейчас военным ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт авиабазы.

Инцидент произошел в казарме 1 июня в 04:30, погибли двое военнослужащих разведывательного крыла. Правоохранители проводят расследование преступления. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #погибшие #стрельба #ввс #авиабаза #дакота

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