Стрельба с двумя погибшими произошла на базе ВСС в Северной Дакоте
Двое американских военных погибли при стрельбе на авиабазе США. Инцидент произошел в одной из казарм.
Стрельба произошла на военной авиабазе Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Чрезвычайные службы отреагировали на происшествие. Они ликвидировали угрозу. Сейчас военным ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт авиабазы.
Инцидент произошел в казарме 1 июня в 04:30, погибли двое военнослужащих разведывательного крыла. Правоохранители проводят расследование преступления. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.