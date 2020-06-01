Стрельба с двумя погибшими произошла на базе ВСС в Северной Дакоте

Двое американских военных погибли при стрельбе на авиабазе США. Инцидент произошел в одной из казарм.

Стрельба произошла на военной авиабазе Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Чрезвычайные службы отреагировали на происшествие. Они ликвидировали угрозу. Сейчас военным ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт авиабазы.

Инцидент произошел в казарме 1 июня в 04:30, погибли двое военнослужащих разведывательного крыла. Правоохранители проводят расследование преступления. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.