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19:10   1 Июня 2020
Политика

ПНС Ливии и Турция поручили Абд аль-Рауфу Карре работу с джихадистами ИГ из Сирии

ПНС Ливии и Турция поручили Абд аль-Рауфу Карре работу с джихадистами ИГ из Сирии

Недавно состоялась встреча главарей бандформирований, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС). На ней присутствовал Абд аль-Рауф Карра, лидер группировки RADA, похитившей россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

На данном мероприятии Карра был в роли "председателя" переговоров, так как именно он взаимодействует с членами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Последних в Триполи из Сирии перебрасывает Турция, сообщает Федеральное агентство новостей. Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций и Восточное Правительство Ливии обосновано обвиняют участников встречи в связях с террористами.

Помимо этого, Карра контролирует важные стратегические объекты. Среди них аэропорт Митига, который был превращен в военную базу ПНС, и одноименная неофициальная тюрьма, в которой он и его боевики пытают узников. Корреспондент ФАН Аббас Джума отметил, что простые ливийцы боятся главаря RADA. Он держит в страхе даже чиновников и силовиков. Также жители североафриканской страны относятся к сирийским наемникам в Триполи, как к оккупантам. Карре подчиняются сирийские боевики, которые были доставлены в Ливию Анкарой и воевали на стороне ИГИЛ.

"Карре чисто на ментальном уровне проще взаимодействовать с радикалами и выходцами из террористических группировок, которых перебрасывает Турция... Тем более Карра сам придерживается весьма радикальных взглядов", — отмечает Джума.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #пнс

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