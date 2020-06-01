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МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

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19:05   1 Июня 2020
Политика

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Трампа и Путина

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Трампа и Путина

Своими мнениями о принимаемых в России и США мерах по борьбе с COVID-19 обменялись главы стран Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

Во время разговора Путин поблагодарил Трампа за оказанную России помощь, в частности за поставку американских аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также лидеры государств подчеркнули важность активизации диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #путин #трамп

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