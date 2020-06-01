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19:00   1 Июня 2020
Экономика

Минпромторг России установит новые целевые показатели по импортозамещению

Минпромторг России установит новые целевые показатели по импортозамещению

Министерство промышленности и торговли России считает целесообразным изменить планы по импортозамещению, установив новые целевые показатели. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

По его словам, целевые показатели на период до 2024-2025 годов будут обновлены, и под это министерством будут предусмотрены все виды поддержки как административные и законодательные, так и финансовые. Мантуров рассказал, что помимо Фонда развития промышленности у ведомства есть субсидии на комплексные инвестиционные проекты (КИП), а также имеется программа компенсации процентов на создание производств.

Глава Минпромторга также добавил, что основным принципом при импортозамещении должна быть конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке.

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Автор: Ирина Большунова
#экономика россии #минпромторг #мантуров

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