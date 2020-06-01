Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

 Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ

Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ
МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

 Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов

Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов
Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

 Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам

Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам
Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

 Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ

Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ
МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

 Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов

Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов
Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

 Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам

Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам
18:52   1 Июня 2020
Политика

Путин назначил 1 июля днем проведения голосования по поправкам

Путин назначил 1 июля днем проведения голосования по поправкам

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля днем проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подписал указ после онлайн-совещания с членами рабочей группы по конституционным поправкам. На встрече глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила, чтобы голосование длилось в течение семи дней, это поможет минимизировать контакты граждан.

Целью поправок к Конституции РФ является улучшение жизни граждан страны. В числе поправок есть пункты, которые касаются индексации пенсий, ответственности государства перед россиянами, а также обеспечения людей доступным и качественным медобслуживанием. Кроме того, поправки могут закрепить в главном законе страны ответственность государства за защиту прав трудящихся и закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...