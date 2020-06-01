Президент России Владимир Путин назначил 1 июля днем проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подписал указ после онлайн-совещания с членами рабочей группы по конституционным поправкам. На встрече глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила, чтобы голосование длилось в течение семи дней, это поможет минимизировать контакты граждан.

Целью поправок к Конституции РФ является улучшение жизни граждан страны. В числе поправок есть пункты, которые касаются индексации пенсий, ответственности государства перед россиянами, а также обеспечения людей доступным и качественным медобслуживанием. Кроме того, поправки могут закрепить в главном законе страны ответственность государства за защиту прав трудящихся и закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ России.