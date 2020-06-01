Кабмин продлил выдачу электронных больничных работающим пенсионерам

Правительство России продлило выдачу электронных больничных всем работающим пенсионерам до 11 июня, сообщают официальные представители пресс-службы кабмина.

Данные изменения были утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как уточняется, оплата новых электронных больничных будет осуществляться из средств Фонда социального страхования. Все выплаты будут осуществляться за весь период больничных дней, в течение семи календарных дней.

"Данная группа граждан может получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно", — заявили в кабмине.

Отметим, ранее больничные листы для всех работающих пенсионеров были продлены до конца мая. При стаже более 8 лет больничные оплачиваются полностью.