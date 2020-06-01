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18:36   1 Июня 2020
Общество

Кабмин продлил выдачу электронных больничных работающим пенсионерам

Кабмин продлил выдачу электронных больничных работающим пенсионерам

Правительство России продлило выдачу электронных больничных всем работающим пенсионерам до 11 июня, сообщают официальные представители пресс-службы кабмина.

Данные изменения были утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как уточняется, оплата новых электронных больничных будет осуществляться из средств Фонда социального страхования. Все выплаты будут осуществляться за весь период больничных дней, в течение семи календарных дней.

"Данная группа граждан может получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно", — заявили в кабмине.

Отметим, ранее больничные листы для всех работающих пенсионеров были продлены до конца мая. При стаже более 8 лет больничные оплачиваются полностью.

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Автор: Юлия Яковлева

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