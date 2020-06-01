Омбудсмен Кузнецова заявила о необходимости реформы органов опеки в РФ

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости реформы органов опеки, сообщают журналисты ВГТРК.

Количество жалоб на работу органов опеки за последние годы увеличилось более чем на 20%, подчеркнула в беседе с президентом России Владимиром Путиным Кузнецова. По ее словам, в текущей ситуации нельзя ограничиваться точечными мерами.

"Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", — заявила Кузнецова.

Она также отметила, что Общественная палата РФ уже подготовила конкретные предложения по реформированию органов попечительства и опеки. Как подчеркнула Кузнецова, региональные проверки подтвердили системные сбои в работе этих структур.