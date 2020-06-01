Лукаш: МВФ хочет стать куратором судьбы Украины

Украинское правительство должно обнародовать подписанный с Международным валютным фондом (МВФ) меморандум, содержащий антигосударственные и антинародные обязательства Киева, которые, в случае их выполнения, приведут к окончательной потере суверенитета и к обнищанию народа.

С таким заявлением в эфире украинского телеканала NEWSONE выступила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«По информации Андрея Портнова (советника президента Украины Виктора Януковича в 2011 – 2014 годахх), МВФ требует предоставить НАБУ право внесудебного, бесконтрольного снятия информации с любого канала связи. Это прослушка», — сообщила Лукаш.

Сейчас, по ее словам, прослушкой занимается СБУ и для этого требуется решение суда, так как подобные действия требуется каким-то образом легализовать.

«По информации Портнова, МВФ требует предоставить своей институции НАБУ (это же не украинская институция) право прослушивать всех, кого угодно, где угодно, как угодно, бесконтрольно, — заявила бывший министр. — Более того, по информации Портнова, МВФ просит в меморандуме отказаться от права свободного кредитования и внешних заимствований Украины на рынках. То есть он хочет стать монопольным поставщиком средств и куратором судьбы Украины».

При этом Лукаш добавила, что, со своей стороны, призывает всех украинцев присоединиться к данному требованию, чтобы власти опубликовали меморандум с МВФ, под которым стоят подписи министра финансов, премьер-министра и президента Украины, документ, сдающий все суверенные интересы государства.

«Я требую опубликовать меморандум, мы должны знать, каков план по окончательной ликвидации государства и его жителей. Потому что, по нашей информации, МВФ и его кураторы и устно и письменно требует не трогать реформу Ульяны Супрун, требует поднять тарифы. А вы знаете, что в течение оставшихся полугода тарифы поднимутся где-то от 700 до 1000 гривен на каждое домохозяйство?» — Заявила Елена Лукаш.

При этом она напомнила, что по неотмененным до сих пор постановлениям, которые были приняты еще до нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также по решениям Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июля 2020 года цена на газ для населения будет повышена на 70%.

«Население будет платить за газ как за промышленной газ, по ценам промышленности. С 1 октября этого года отменяется льготный тариф на электроэнергию, среднее подорожание будет составлять 30 процентов. С 15 октября 2020 года, то есть через 15 дней, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте и не отменные Шмыгалем. В среднем подорожание будет на 10–15 процентов», — добавила экс-министр.

В заключение Лукаш добавила, что с 1 января 2021 года уже запланировано повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод на 17-20%. По оценкам экспертов, все этим меры в сумме приведут к тому, что оплата коммунальных услуг за двухкомнатную квартиру увеличится от 700 до 1200-1500 гривен, а для владельцев больших квартир подорожание будет еще более ощутимым.