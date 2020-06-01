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18:01   1 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Депутат Рады Скороход рассказала, как Николаевский судостроительный завод режут на металл

Депутат Рады Скороход рассказала, как Николаевский судостроительный завод режут на металл

Государственный переворот в Киеве 2014 года ознаменовал начало упадка украинской промышленности. Ни для кого не секрет, что еще шесть лет назад основным рынком сбыта своей продукции для предприятий Незалежной была Россия. Однако пришедшие к власти на Украине политики взяли курс на конфронтацию с РФ, в результате чего существовавшие экономические связи оказались разорванными.

Новое украинское руководство наивно полагало, что сможет безболезненно переориентировать свою экономику на Запад. Но оказалось, что суровая реальность не имеет ничего общего со сладостными мечтами. Ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз заинтересованность в продукции Незалежной не выразили. В итоге некогда мощнейшие машиностроительные предприятия, лишившись российского рынка и не сумев заменить его западным, погрузились в кризис.

Такая судьба постигла и расположенный в Николаеве судостроительный завод «Океан». О бедственном положении предприятия сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход, в распоряжении которой оказалось письмо от неких обеспокоенных ситуацией лиц. Они рассказали о том, что буквально за два дня на металл был порезан кузнечный цех стоимостью 15 млн долларов. Аналогичные работы ведутся с крышей и трубопроводом.

«Еще неделя – и там не надо будет вообще ничем заниматься, разве что кабеля из земли выкорчевывать! Да еще плиты забора останутся с рельсами! И то – сомневаюсь», – пишет Скороход в своем Telegram.

В скором времени, добавила политик, точно также завод лишится и стапельных кранов весом три тысячи тонн. А без них предприятия не сможет продолжить работу.

Ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил о том, что Украина лишилась возможности создавать по-настоящему великие вещи, попав в колониальное рабство США.

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Автор: Олег Королев
#украина #промышленность #судостроение

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