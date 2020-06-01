Бредихин сравнил террористов ПНС Ливии с чеченскими боевиками

Предложение так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии об обмене двух похищенных россиян на признание Москвой преступного режима ПНС является глупым шантажом, заявил политолог Антон Бредихин.

В мае 2019 года в Ливии были боевиками ПНС похищены социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. С тех пор в неофициальной тюрьме "Митига", расположенной в Триполи, их удерживают члены террористической группировки RADA, входящей в "МВД" ПНС.

Недавно на просторах международной паутины появились фотографии подтвержденных виз российских ученых, которые подтверждают факт легитимности их нахождения в Ливии. Помимо этого, в Сети появилась запись разговора арабоязычного сотрудника ФЗНЦ Юнеса Абазида и главы Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри. Последний сообщил, что он может помочь вернуть граждан РФ на родину, если Москва поддержит "правительство" Файеза Сарраджа в условиях ливийского кризиса.

Корреспонденты Федерального агентства новостей связались по этому поводу с кандидатом исторических наук, главным редактором научного журнала "Архонт", политологом Антоном Бредихиным и попросили его прокомментировать сложившуюся ситуацию. По его словам, российским властям надо выступить в категоричной форме, демонстрируя свою позицию, направленную против любого шантажа.