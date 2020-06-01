Более 10 млн семей с детьми от 3 до 16 лет получили первые выплаты

Первые пособия уже получили более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет, рассказала пресс-служба Пенсионного фонда.

Выплаты производятся по указу президента России Владимира Путина. Правительство выделило на эти цели 146 млрд рублей. Первыми средства получили те семьи, которые подали заявление на помощь до 22 мая включительно.

Обработка документов, по установленному регламенту, происходит в течение пяти рабочих дней. Выплаты должны быть перечислены не позже чем через три дня. Заявку могут отклонить, если у гражданина отсутствует право на соответствующую выплату или заявление на этого ребенка уже было подано. Также в предоставлении помощи могут отказать, если деньги уже были перечислены или в заявлении были указаны неверные данные. Единовременная выплата на каждого ребенка составляет десять тысяч рублей.