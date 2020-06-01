Вирусолог рассказал о способности COVID-19 видоизменяться

Коронавирус слабеет и в скором времени человеческий организм полностью приспособится к новой инфекции. Таким наблюдением с «Политикой Сегодня» поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Со временем патогенные свойства вируса ослабляются, а болезни начинают переноситься легче — организм человека приспосабливается, объяснил ученый.

Явные признаки этого можно сейчас видеть на графике портала Worldometer, который показывает количество летальных случаев от COVID-19. Число смертей уверенно падает.

«Летальность снижается, это можно видеть четко. Начинают распространяться вариации вируса, которые вызывают более легкую форму заболевания. Безусловно, подготовка врачей и оборудование в больницах всего мира также совершенствуется, но я вижу здесь более естественные причины, явное ослабление вируса».

Альтштейн отметил, что снижение смертности не является точным доказательством затухания инфекции, но в лабораторных условиях это можно использовать для подробного анализа состояния вируса. Профессор назвал эту тенденцию «хорошим намеком», который позволяет с оптимизмом смотреть вперед.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России. По его словам, цифры по стране дают основания для «осторожного оптимизма». По состоянию на 17.30 1 июня 2020 года, в России зафиксировано 414 878 случаев заражения вирусом COVID-19.