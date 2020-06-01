Путин объявил выходным день проведения голосования по Конституции РФ

День проведения Всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ будет нерабочим, сообщил президент России Владимир Путин.

Российский лидер проводит онлайн-совещание с рабочей группой по поправкам в Основной закон страны. Так, была назначена дата проведения голосования по Конституции РФ на 1 июля. Однако участки откроются за неделю до этого. Кроме того, президент России объявил день голосования выходным. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Главы Центризбиркома, Роспотребнадзора и российских регионов должны будут обеспечить безопасность на участках во время проведения Всероссийского голосования. Среди главных поправок к Конституции РФ: поддержка семей, детей и здравоохранения.