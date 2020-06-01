Москвичам не до ЦУМа

Поствирусный шоппинг — мечта интроверта: пустые магазины, оправданная возможность спрятать лицо за маской.

Сегодня в Москве открылись торговые центры, но, кажется, эта новость привлекла исключительно журналистов. В ГУМе за три минуты ходьбы от входа можно встретить четыре съемочных группы и попасть в объектив минимум двух фотокамер.

«Здравствуйте, дадите нам интервью?» — спрашивает «Пятница!»

Дам, только имейте в виду, я тут преследую общие с вами цели. И, к слову, только что уже позировала для Associated Press.

Странно, что в месте массового скопления журналистов нет пресс-волла, банкета и знаменитых спикеров — да и пришли сюда акулы пера и кадра, не сговариваясь. Хотя постойте... отмотаем! Спикеры все же замечены. Господин Куснирович покупает легендарное «гумовское» мороженое и американо на камеры «Первого». Угощает смазливую корреспондентку. Наверное, может себе позволить, минуя разговоры о кризисе. Из списка Forbes за несколько месяцев пандемии предприниматель едва ли куда-то делся. Да и настроение у него слишком игривое.

«А вот и велосипеды. Их педали тоже соскучились», — указывает на спорт-стенд герой федерального репортажа Михаил Куснирович.

Веселую непосредственность в торговых центрах, пожалуй, демонстрируют только миллиардеры. Консультанты и редкие покупатели смотрят друг на друга как в первый раз. Отвыкли от привычной модели общения.

Милая девушка с бесплатными защитными масками для входящих в здание подтверждает это предположение. Признается, что скучала по рабочим будням, и надеется увидеть больше любителей шоппинга. Сейчас, по ее словам, колоссальная разница с «доковидовским» потоком посетителей.

«Конечно, мы ожидаем все равно, что границы откроют, вирус уйдет от нас, и приедет очень много туристов», — надеется Татьяна.

В ЦУМе ситуация схожая. Правда, вместо приветливых Тань — мужчины в костюмах.

«Это не для сотрудников», — останавливает меня охрана, не давая взять перчатки и защитный экран на входе.

Смотрю удивленно, не понимая, с чего они решили со мной породниться.

«А я и не сотрудник», — дружелюбно отвечаю обознавшимся стражам порядка.

Не мудрено, что за недели бездействия работники отвыкли от профессиональной собранности. Да и времени на часах — 11.00. Спишем казус на раннее пробуждение в первый торговый понедельник.

Фирменный защитный экран не без препятствий, но все же на мне. Говорят, такие сегодня в тренде. По крайней мере несколько этажей ЦУМа тому доказательство. Сотрудники и посетители, не стесняясь, применяют к «лукам» новый аксессуар.

А вот манекены стоят без средств индивидуальной защиты. Несостыковочка, они же должны быть отражением моды! Подобные неполадки пока предсказуемы. Девушки-консультанты обмениваются впечатлениями на этот счет.

«Ничего не налажено, невозможно работать!»

Но в целом неорганизованным процесс продажи не кажется. Скорее, чувствуется, что обе стороны — покупающая и продающая — боятся лишних контактов. Правда, сотрудники это тщательно скрывают и, улыбаясь, здороваются. Отдаленно.

За пределами универмага фирменное антивирусное обмундирование становится центром притяжения взглядов. С ним вас замечают и уличные фотографы, и городские сумасшедшие. Проверено на личном опыте. Слегка безумная пенсионерка может проводить ваш дуэт с защитным экраном от ЦУМа примерно следующими словами:

«Первое число, б**. Карантин закончился. А че шланги не одели».

На крепкое словцо закрываю глаза (или уши?), но «одели» вместо «надели» простить не могу. Перед неграмотным критиком не оправдываюсь. Иду с гордо поднятым «коронааксессуаром» в детский центральный магазин. Тем более, 1 июня — Всемирный день защиты детей. Как там игрушки?

Игрушки спят. Не усталые, но ненужные. Ни тебе младенцев, ни дошколят, ни сообразительных первоклашек. Скучающие «мороженщицы» обращают внимание на все тот же защитный экран. Спрашивают, где взять подобный. Отсылаю в соседний универмаг.

«Надо будет дойти», — отвечают предприимчивые продавщицы.

Такие же сценарии по захвату родились в голове подписчиков ЦУМа в социальных сетях. Публикации о бесплатных средствах защиты на входе в универмаг провоцируют хлопочущих о здоровье и семейном бюджете не на покупки, а на охоту за халявой. Комментаторов можно понять, ведь маски, перчатки и антисептики — валюта 2020-го года.

В ЦДМ все шансы почувствовать себя ребенком, внимательные родители которого всюду развесили таблички, напоминающие следить за чистотой рук. Или юным Маколеем Калкиным из «Один дома» — настолько пустынно в торговом центре. А конструктор, куклы и машинки на полках как будто предназначены только тебе.

Кстати, детская радость — фудкорт с Макдональдсом — тоже манит. Поднимаюсь на последний этаж. В лифте может быть не больше двух человек, учитывая социальную дистанцию. Ну больше тут и не наберется. Еду.

Картина открывается постапокалиптическая — оградительные ленты, собранные стулья, скамейки в целлофане. Но кое-что все же работает. Разумеется, только на вынос.

Ах, вот вы где все были! Вас целых пять! Так и знала, что искать посетителей нужно возле еды. Прятки закончились, осмотр детского универмага тоже. Отправляюсь в последний, любимый многими москвичами торговый центр.

«Охотный ряд» отличается от ЦУМа и ГУМа составом магазинов: здесь масс-маркет для простого жителя, поменьше пафоса, побольше возможностей для реального шоппинга. Людей здесь, к слову, тоже побольше. Но незначительно.

Некоторые магазины почему-то предпочли не открываться вместе с собратьями. Другие гарантируют щедрые скидки. Но ажиотажа такие обещания не вызывают. Остается надеяться, что сарафанное радио разнесет приятные новости, и несмелые, одичавшие шопоголики, оглядываясь по сторонам, хватаясь за сердце от каждой проезжающей кареты скорой помощи, доберутся-таки до своей святыни.

Главное — не забыть оформить цифровой пропуск, потому что от них столица пока не отказалась. Следовательно, и хождение по магазинам можно позволить себе не чаще двух раз в неделю. Суббота и воскресенье, наверное, как раз эти дни.

А если хотите новых ощущений от пустых примерочных, отсутствия очередей на кассах и свободы от желающих познакомиться во время шоппинга — бегите в торговые центры, пока остальные не осознали, что это не страшно. А это не страшно. Доказано «Политикой Сегодня».