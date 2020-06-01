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17:15   1 Июня 2020
Россия

Коронавирус отрицательно сказывается на пожарах в Омской области

Коронавирус отрицательно сказывается на пожарах в Омской области

Ситуация с природными пожарами в Омской области постепенно стабилизируется, сообщил «Политике Сегодня» Максим Новиков — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Омской области.

По предоставленным им данным, на конец мая в регионе зарегистрировали 2,6 тысячи пожаров травянистой растительности, их которых больше 80 процентов приходится на апрель. Через спутники специалисты увидели примерно столько же термических точек.

«В настоящее время ситуация с пожарами сухой растительности на территории региона стабилизировалась», — заверил ПС представитель регионального ведомства.

Так, в мае зафиксировали менее 500 природных пожаров, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года в 3,5 раза. Число термоточек также упало — почти вдвое. По словам Новикова, Омская область располагает достаточным количеством сил и средств для борьбы с пожарами. Из минусов только пандемия:

«Считаем, что пандемия коронавируса отрицательно сказывается на обстановке с пожарами, так как большое количество людей вынуждено находится в режиме самоизоляции».

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Автор: Роман Самойлов
#мчс #россия #пожар #омская область #лесные пожары #коронавирус

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