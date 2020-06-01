Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин 1 июня объявил дату голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом он объявил в ходе онлайн-встречи с рабочей группой по конституционным поправкам.

По словам российского лидера, голосование состоится 1 июля.

Поправки в главный закон страны были разработаны с целью улучшения жизни граждан РФ. Среди поправок есть пункты об обеспечении доступности и качества медобслуживания, об обязательной ежегодной индексации пенсий, а также об ответственности государства за защиту прав трудящихся и закреплении положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны.