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16:36   1 Июня 2020
Политика

Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин 1 июня объявил дату голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом он объявил в ходе онлайн-встречи с рабочей группой по конституционным поправкам.

По словам российского лидера, голосование состоится 1 июля.

Поправки в главный закон страны были разработаны с целью улучшения жизни граждан РФ. Среди поправок есть пункты об обеспечении доступности и качества медобслуживания, об обязательной ежегодной индексации пенсий, а также об ответственности государства за защиту прав трудящихся и закреплении положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #конституция

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