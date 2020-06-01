Путин прокомментировал идею провести голосование по Конституции в день парада

Российский лидер призвал не смешивать голосование по поправкам и праздничный парад.

Президент России Владимир Путин отметил, что не стоит проводить голосование по поправкам к Конституции РФ в один день с парадом Победы. Глава государства отметил, что общероссийское голосование является отдельной вехой в жизни государства, поэтому не стоит его назначать на 24 июня.

"Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада", — сообщил президент РФ.

Владимир Путин отметил, что между днем объявления даты общероссийского голосования и днем его проведения необходим промежуток как минимум в 30 суток, чтобы решить некоторые вопросы, в том числе и технического характера.