Миллиарды, парашютисты и спутники. Как регионам помогают с тушением лесных пожаров

Росгидромет прогнозирует, что май-июль для ряда российских регионов пройдут под эгидой экстремально высокой температуры. А это значит, что Россию вновь ждут лесные пожары. «Политика сегодня» выяснила, как обстоят дела с защитой лесного массива и каким регионам стоит «напрячься».

Жары стоит опасаться южным частям Дальнего Востока и Сибири, ответили в министерстве чрезвычайных ситуаций. Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областям надо учитывать комбо «высокая температура плюс сухая погода». Меньшая угроза лесных пожаров поджидает европейские территории России.

«Однако, в связи с тем, что май текущего года выдался холодным и дождливым, их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году», — отметили в пресс-службе ведомства.

Представители МЧС РФ объяснили меры борьбы со стихией. Помимо профилактических операций «Лето» и «Особый противопожарный режим», сотрудники министерства проводят рейды и проверки. Термические точки находят при помощи космических спутников.

«Органам местного самоуправления и их должностным лицам, а также хозяйствующим субъектам ведомством оказывается необходимая методическая помощь и консультация», — добавили в пресс-службе.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства отметили удачный прогноз пожарной опасности, который составили на апрель — октябрь 2020 года. Прогноз помог предотвратить ЧС в лесах четверти регионов России.

«Согласно долгосрочному прогнозу, в октябре традиционно лесопожарный период пойдет на спад. К этому времени в зонах риска останутся лишь некоторые регионы Дальневосточного и Южного федеральных округов», — указали представители Рослесхоза, отметив, что фактическая пожарная обстановка зависит от человека.

В помощь наиболее горимым субъектам агентство разработало специальный межрегиональный план. Документ позволяет дополнительно привлечь более двух тысяч людей, 660 парашютистов и авиапожарных, 500 единиц техники.

В декабре 2019 года субъекты РФ получили больше шести миллиардов рублей из федерального бюджета на борьбу с пожарами, также запустили федеральный проект «Сохранение лесов». Последний дал регионам дополнительные 6,3 миллиарда, а в 2020 году еще 3,2 миллиарда. Эти деньги идут на закупку лесопожарной техники и оборудования.