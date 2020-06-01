Памфилова назвала оптимальный день для голосования по поправкам к Конституции

Оптимальным днем для голосования по поправкам к Конституции РФ станет 1 июля, об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В ходе онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по конституционным поправкам Памфилова отметила, что во время голосования необходимо минимизировать контакты граждан. Также глава ЦИК РФ предложила, чтобы голосование по поправкам в главный закон страны длилось на протяжении семи дней.

Целью поправок к Конституции РФ является улучшение жизни россиян. Среди поправок есть пункты, касающиеся индексации пенсий, ответственности государства перед гражданами, а также обеспечения людей доступным и качественным медицинским обслуживанием.