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Путин заявил, что новые поправки к Конституции РФ реализуются по мере их востребованности

Путин заявил, что новые поправки к Конституции РФ реализуются по мере их востребованности

 Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

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16:34   1 Июня 2020
Политика

Памфилова назвала оптимальный день для голосования по поправкам к Конституции

Памфилова назвала оптимальный день для голосования по поправкам к Конституции

Оптимальным днем для голосования по поправкам к Конституции РФ станет 1 июля, об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В ходе онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по конституционным поправкам Памфилова отметила, что во время голосования необходимо минимизировать контакты граждан. Также глава ЦИК РФ предложила, чтобы голосование по поправкам в главный закон страны длилось на протяжении семи дней.

Целью поправок к Конституции РФ является улучшение жизни россиян. Среди поправок есть пункты, касающиеся индексации пенсий, ответственности государства перед гражданами, а также обеспечения людей доступным и качественным медицинским обслуживанием.

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Автор: Юлия Яковлева
#памфилова #конституция рф

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