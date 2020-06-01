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Путин заявил, что новые поправки к Конституции РФ реализуются по мере их востребованности

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16:20   1 Июня 2020
Общество

Путин: о поправках к Конституции РФ можно думать по мере улучшения ситуации с COVID-19

Путин: о поправках к Конституции РФ можно думать по мере улучшения ситуации с COVID-19

Россия подумает о поправках к Конституции РФ по мере улучшения ситуации с пандемией коронавируса и возвращения страны к нормальной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что обстановка в стране на текущий момент стабилизируется. Взрывного характера развития ситуации удалось избежать.

На сегодняшний день в стране выявлено 415 341 случай COVID-19. Более 176 000 пациентов с положительным тестом на коронавирус выздоровели и были выписаны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #коронавирус

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