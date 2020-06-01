Путин: о поправках к Конституции РФ можно думать по мере улучшения ситуации с COVID-19

Россия подумает о поправках к Конституции РФ по мере улучшения ситуации с пандемией коронавируса и возвращения страны к нормальной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что обстановка в стране на текущий момент стабилизируется. Взрывного характера развития ситуации удалось избежать.

На сегодняшний день в стране выявлено 415 341 случай COVID-19. Более 176 000 пациентов с положительным тестом на коронавирус выздоровели и были выписаны.