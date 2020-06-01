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16:03   1 Июня 2020
Политика

Zuerst: слова аль-Мишри указывают на причастность ПНС Ливии к похищению россиян

Zuerst: слова аль-Мишри указывают на причастность ПНС Ливии к похищению россиян

Корреспонденты немецкого издания Zuerst осудили преступное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, боевики которого похитили россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, а теперь пытаются шантажировать Россию жизнями захваченных.

Недавно на просторах международной паутины появилась запись разговора сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Юнеса Абазида с главой Высшего Государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри. Последний попытался надавить на Москву, чтобы добиться изменения официальной позиции российских властей по внутриливийскому кризису, передает Федеральное агентство новостей. По его словам, ученые смогут вернуться домой, когда Россия поддержит и признает террористический режим нелегитимного ПНС.

Европейские журналисты отметили, что тем самым аль-Мишри открыто подтвердил собственную вовлеченность в инцидент с похищением сотрудников ФЗНЦ в Ливии. В статье, посвященной сложившейся ситуации, корреспонденты немецкого средства массовой информации подчеркнули, что встреча ученых с сыном Каддафи не могла стать поводом для обвинения, так как последний является публичной личностью. Он неоднократно общался с представителями зарубежных изданий, однако их не похищали после общения с ним и не удерживали в тюрьме.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #ливия #пнс

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