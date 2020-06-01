Политолог Карасев встал на защиту русского языка на Украине

Десять – двенадцать миллионов украинских граждан, говорящих на русском языке, не могут быть меньшинством. Русскоязычные украинцы – это такое же большинство, как и украиноязычные граждане.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «112» высказал киевский политолог Вадим Карасев, который подчеркнул, что закон о языке не должен ослаблять государство и сеять в нем рознь, он должен укреплять страну.

По словам Карасева, украинское общество является этнически неоднородным, сложносоставным, и таким оно останется в обозримом будущем.

«Когда я слышу: «Русский язык — язык национального меньшинства», — ничего подобного! Венгерский язык — да, национальное меньшинство, армянский язык — да, национальное меньшинство, польский — да, румынский — да. Русский язык, извините меня, 10−12 млн не может быть меньшинством», — подчеркнул политолог.

При этом он добавил, что русскоязычные украинцы, наряду с украиноязычными гражданами, составляют в стране большинство, и невозможно заставить их использовать родную речь лишь для домашнего общения.

Напомним, ранее украинский телеведущий из Львова Остап Дроздов назвал русскоязычных граждан страны «одноклеточными», отметив, что они обязаны научиться говорить на украинском языке. По словам Дроздова, никто на Украине «не обязан» понимать русский язык. При этом журналист признался, что обманывает приезжих, которые спрашивают у него дорогу на русском языке, нарочно указывая им неправильное направление.