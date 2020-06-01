Кедми: Украина теперь абсолютно неуправляемое государство

Та анархия, в которую сейчас фактически погрузилась Украина, может вылиться в неконтролируемое обострение военного конфликта на востоке страны, и в этом случае никто не придет на помощь Киеву.

Такое мнение, выступая на телеканале «TV Center», высказал военный эксперт Яков Кедми. По мнению политолога, сейчас на Украине нет ничего, что управлялось бы украинским народом, правительством или даже Америкой – ни судопроизводство, ни экономика, ни военные объекты.

«Часть военных объектов (на Украине) находится под властью местных военных командиров или тех или иных организаций или лиц, - отметил израильский политолог. – Основные стратегические проблемы на Украине под контролем США, Украина абсолютно неуправляемое и неконтролируемое государство. Власть Зеленского даже не условная, он ничего не может сделать, и не только он, но и правительство Украины».

Примером, того, что на Украине можно делать только то, на что есть разрешение или указание, по словам Кедми, является назначение Зеленским на пост бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили по указанию даже не властей США, а кого-то из американцев.

Также военный эксперт добавил, что Украина превратилась в рассадник разного рода политических проходимцев и авантюристов, которые играют на украинском поле в своих интересах и делают там, что хотят.

«Вспомнить инцидент с Байденом, это то же самое. Байден – это не американская политика, это были его личные коррупционные интересы, и он действовал на законодательном поле, на правовом поле Украины, и президент (экс-президент Украины Петр Порошенко) делал то, что хотел Байден, и отчитывался перед ним», — напомнил Кедми.

То же самое, по его словам, происходит и сегодня – Украина является абсолютно неуправляемым государством, «гуляй-поле». Здесь каждый, кто хочет что-то ухватить, пытается это делать. Такая ситуация может обернуться обострением ситуации в Донбассе, где продолжается военный конфликт, считает эксперт.

«Это может привести к обострению военного конфликта. Завтра какой-то очумелый товарищ решит открыть огонь по тем или иным объектам на территории республик Донбасса. И начнется военный конфликт», — предположил Кедми.

«В чем особенность Украины? Те, кто играет на украинском поле, вмешивается воевать за Украину, вкладывать свои деньги или силы не будут. И если начнется военный конфликт, они все будут кричать, но никто не придет на помощь Украине – ни те, кто ее втянули в этот военный конфликт, ни те, кого они спровоцировал. И вот это должны понимать на Украине».

Расплачиваться же за все это, добавил политолог в заключение, придется жителям Украины. То есть простые украинцы будут платить за любую авантюру, куда Украину втянут ее безответственные хозяева, которых слишком много. Именно так произошло в 2014 году, а сейчас ситуация гораздо хуже.