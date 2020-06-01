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15:57   1 Июня 2020
Политика

Лукашенко рассказал о возможности "майданчика" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о возможности "майданчика" в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. Об этом сообщается на сайте президента.

Лукашенко подчеркнул важность обеспечения безопасности и необходимость защиты суверенитета страны. Белорусский лидер затронул и "революционные" сценарии для Минска. В Белоруссии есть силы, которые подобные варианты прорабатывают, полагает глава государства. Есть отдельные "ветродуи", которые преследуют "майданчик", отметил Лукашенко.

Президент предупредил "майданутых" и уточнил, что подобного в Белоруссии не будет. Однако не следует сравнивать ситуацию в стране с тем, что, например, происходило на Украине и в Армении. Одна из газет "соседнего" государства "пописывала", что в Минске появились "новые Зеленские" и "Пашиняны", уточнил президент страны. Но Зеленский и Пашинян являются талантливыми людьми и патриотами своих государств, заключил Лукашенко.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #майдан #лукашенко

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