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15:52   1 Июня 2020
Происшествия

Вода подмыла опору железнодорожного моста в Мурманской области

Вода подмыла опору железнодорожного моста в Мурманской области

Интенсивное таяние снегов в Мурманской области привело к обрушению части железнодорожного моста в Россию.

Жители Кольского полуострова оказались отрезаны от материковой части РФ из-за обрушения моста в Мурманской области. По данным представителей МЧС, опоры сооружения не выдержали сильного напора воды и рухнули. 

В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости. Специалисты предугадали риски движения по данному участку железнодорожной дороги и с 30 мая полностью перекрыли движение по нему. 

В настоящее время работники экстренных служб продолжают работу по ликвидации последствий инцидента на реке Кола.   

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Автор: Юлия Яковлева
#мост #обрушение #мурманская область

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