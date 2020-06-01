Вода подмыла опору железнодорожного моста в Мурманской области

Интенсивное таяние снегов в Мурманской области привело к обрушению части железнодорожного моста в Россию.

Жители Кольского полуострова оказались отрезаны от материковой части РФ из-за обрушения моста в Мурманской области. По данным представителей МЧС, опоры сооружения не выдержали сильного напора воды и рухнули.

В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости. Специалисты предугадали риски движения по данному участку железнодорожной дороги и с 30 мая полностью перекрыли движение по нему.

В настоящее время работники экстренных служб продолжают работу по ликвидации последствий инцидента на реке Кола.