Коммунист Валерий Рашкин опубликовал на своем YouTube-канале видео, где он рассуждает о едином реестре персональных данных, создание которого одобрила Государственная дума РФ.

Законопроект подразумевает облегчить работу налоговых служб и улучшить платежную дисциплину. Однако глава московского горкома КПРФ решил уйти от адекватной оценки инициативы к конспирологии.

Рашкин безосновательно заявляет, что данный законопроект не гарантирует сохранность данных граждан и будет подвергаться взломам, а чиновники "начнут распродавать информацию о личных данных". При это свои слова коммунист ничем подтвердить не может, оставляя их лишь домыслами.

Он радикально отзывается о данном законопроекте, даже не подумав посмотреть на него с другой стороны. Согласно закону, в реестр не попадут сведения о доходах граждан и данные медицинской карты.

Можно сделать вывод, что коммунисту важно демонизировать действия российских властей, которые очевидно полезны и важны для граждан страны, сообщает Nation News.