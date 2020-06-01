Состояние богатейших россиян сократилось на миллиарды долларов

Экономический кризис, вызванный новым типом коронавируса, ударил по благосостоянию российских богачей. Bloomberg Billionaires Index сообщает, что общие потери составили 31,5 млрд долларов.

Всего было проанализировано 500 персон, 24 из которых — россияне. Самым богатым из них оказался один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого насчитывает 28,4 млрд долларов. На втором месте расположился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с 18,8 млрд долларов на счету. "Бронза" досталась основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину (18,8 миллиарда долларов).

В тоже время состояние американских богачей выросло. Так, основатель интернет-платформы Amazon Джефф Безос и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг смогли в непростое для экономики время нарастить свой капитал на 34,6 и 25 миллиардов долларов соответственно