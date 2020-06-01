Депутат Марченко предложил ужесточить закон о митингах, чтобы защитить от них подростков

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Марченко разработал законопроект, который предусматривает до десяти лет лишения свободы для тех, кто склоняет несовершеннолетних к массовым беспорядкам. Идея ужесточить законодательство возникла не на пустом месте, рассказал Марченко «Политике Сегодня».

«Вспомните ситуацию, когда Алексей Навальный выводил несовершеннолетних подростков на незаконные митинги. Тогда он через соцсети призвал молодых людей выходить и протестовать. В результате этого многие были задержаны, а родители наказаны штрафом. А господин Навальный избежал ответственности. Он выступил как провокатор, а сам отошел в сторону и остался не у дел», — объяснил депутат.

Речь идет о протестных акциях 26 марта 2017 года, которые прошли более чем в ста городах России. Акция в Москве не была согласована. К беспорядкам примкнули лица, не достигшие 18-летнего возраста. По данным «ОВД-Инфо» в столице задержали более тысячи человек, из которых 75 оказались несовершеннолетними.

Действующее российское законодательство предполагает только административную ответственность организаторов несогласованных митингов, которые вовлекали несовершеннолетних в протесты. Наказание – штраф от 50 до 500 тысяч рублей. По словам Марченко, этот вид правонарушений уберут из КоАП и добавят в уголовный кодекс, в статью 151.

Также автор законопроекта планирует дополнить статью о наказании за массовые беспорядки пунктом об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в погромы и насилие.

По словам Марченко, подростками проще манипулировать, и организаторы несанкционированных митингов пользуются этим. Сейчас из-за коронавируса шествия и акции протеста почти не проводятся, но закон необходимо дополнить, если они будут организовываться вновь.

«Эта инициатива повысит уровень общественной безопасности. В России было много примеров, когда оппозиционеры неразумных детей, молодежь агитируют и выводят на улицы. Мы пользуемся термином "вовлечение". Я долго его изучал, в него много что входит. В принципе, этот законопроект можно ассоциировать с США, с тем, что там сейчас происходит. Мы этим занимаемся в том числе для того, чтобы в России такого не было», — заключил парламентарий.

По дополненной статье 151 уголовного кодекса планируют сажать в тюрьму на срок от двух до пяти лет, а по новой части 212 статьи – вплоть до десяти лет. Инициативу рассмотрят уже в весеннюю сессию 2020 года, когда основные карантинные меры из-за коронавируса снимут.