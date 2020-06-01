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15:33   1 Июня 2020
Россия

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионах России

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионах России

Ситуация с коронавирусом в регионах России стабилизуется: 19 из них постепенно отменяют ограничительные меры, 25 выразили свою готовность. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Прирост заболеваемости за сутки по России не превышает 2,3 процента, а в некоторых регионах и двух процентов. Например, в Москве, Севастополе, Крыму и Северной Осетии. Об этом информирует РИА Новости.

На сегодняшний день в России выявлен 415 341 случай COVID-19. Более 176 000 человек с положительным тестом на коронавирус полностью выздоровели и выписаны.

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Автор: Василий Пименов
#россия #мишустин #коронавирус

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