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15:28   1 Июня 2020
Общество

Путин выразил благодарность участникам школьного конкурса "Большая перемена"

Путин выразил благодарность участникам школьного конкурса "Большая перемена"

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил участников школьного конкурса "Большая перемена". Лидер страны отметил инициативность и похвалил школьников за готовность помогать нуждающимся, а также включаться в добрые дела.

В конкурсе приняли участие почти 650 тысяч подростков. Российский лидер по случаю празднования Международного дня защиты детей провел видеосовещание с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Также в беседе участвовали многодетные семьи страны.

Конкурс "Большая перемена" дает возможность детям проявить и попробовать себя в разных проектах. Благодаря данной деятельности школьники смогут найти свои сильные стороны. Конкурс был открыт 28 марта. На этапе отбора участники должны были выполнить задание в дистанционном формате. Полуфинал и финал конкурса состоится в октябре текущего года.

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Автор: Яна Либерман
#владимир путин #школьники #конкурс

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