Путин выразил благодарность участникам школьного конкурса "Большая перемена"

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил участников школьного конкурса "Большая перемена". Лидер страны отметил инициативность и похвалил школьников за готовность помогать нуждающимся, а также включаться в добрые дела.

В конкурсе приняли участие почти 650 тысяч подростков. Российский лидер по случаю празднования Международного дня защиты детей провел видеосовещание с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Также в беседе участвовали многодетные семьи страны.

Конкурс "Большая перемена" дает возможность детям проявить и попробовать себя в разных проектах. Благодаря данной деятельности школьники смогут найти свои сильные стороны. Конкурс был открыт 28 марта. На этапе отбора участники должны были выполнить задание в дистанционном формате. Полуфинал и финал конкурса состоится в октябре текущего года.