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15:26   1 Июня 2020
Армия

Страны НАТО в 5 раз увеличили свою деятельность на границах РФ

Страны НАТО в 5 раз увеличили свою деятельность на границах РФ

Америка увеличила воздушное и морское патрулирование вблизи границ Российской Федерации. Генштаб считает это провокационными учениями со стороны НАТО.

США со своими союзниками за последний месяц превысили свое воздушное патрулирование в 5 раз вблизи государственных границ России. Об этом заявил в понедельник начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам Сергея Рудского резко возросла воздушная активность сил США и их союзников вблизи Российской Федерации. Соединенные Штаты Америки прикрываются якобы существующей агрессией и разрушают сложившуюся в Европе систему безопасности.

Значительное повышение активности может наблюдаться за счет того, что Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу.  

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #нато

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