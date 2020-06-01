Страны НАТО в 5 раз увеличили свою деятельность на границах РФ

Америка увеличила воздушное и морское патрулирование вблизи границ Российской Федерации. Генштаб считает это провокационными учениями со стороны НАТО.

США со своими союзниками за последний месяц превысили свое воздушное патрулирование в 5 раз вблизи государственных границ России. Об этом заявил в понедельник начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам Сергея Рудского резко возросла воздушная активность сил США и их союзников вблизи Российской Федерации. Соединенные Штаты Америки прикрываются якобы существующей агрессией и разрушают сложившуюся в Европе систему безопасности.

Значительное повышение активности может наблюдаться за счет того, что Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу.