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15:26   1 Июня 2020
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кафе и ресторанов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кафе и ресторанов

Открытие кафе и ресторанов в период пандемии коронавируса допускается с соблюдением определенных рекомендаций, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова подписала измененный документ с рекомендациями по организации работы заведений общественного питания. Кафе и рестораны в регионах России будут открываться по разрешению местных властей. Также было принято понятие "входного фильтра", когда перед началом смены у каждого сотрудника измеряют температуру. Во время общения с посетителями персонал должен надевать защитные маски. На входе в кафе должны быть размещены дозаторы с антисептиками, говорится в документе Роспотребнадзора.

Расположение столиков в заведениях общепита должно учитывать расстояние в 1,5 метра. При этом площадь помещения не имеет значения. Ведомство также четко прописывает требования к использованию посуды. Например, категорически запрещается подача еды на посуде со сколами или отбитыми краями. Столовые приборы должны обрабатываться в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим средством. Многие рестораторы одобрили соответствующее постановление Роспотребнадзора, пишет "Интерфакс".

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Автор: Илья Романович
#роспотребнадзор #рекомендации #общепит #коронавирус

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