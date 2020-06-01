Кунсткамера потеряла из-за непроданных билетов, но обрела посетителей онлайн

Петербургская Кунсткамера испытывает «незначительные» трудности из-за пандемии. Об этом «Политике сегодня» рассказала главный хранитель фондов Музея антропологии и этнографии имения Петра Великого РАН (официальное название) Наталья Копанева.

Кабинет редкостей перешел на дистанционную работу, а его залы посещают лишь несколько хранителей — музейный и архивный фонды нуждаются в очном внимании.

«Поэтому несколько хранителей приходят в фондохранилища для выполнения самой необходимой работы. Конечно, происходит это со строгим выполнением требований Роспотребнадзора», — подчеркнула Наталья Копанева.

Научные сотрудники все так же практикуют исследования, анализируют полевые материалы из экспедиций, но только дома. Им доступна База данных музейных коллекций и онлайн-семинары. По признанию главного хранителя, работа с базой — процесс трудоемкий и «без дела не остается никто».

Кунсткамера из-за пандемии ушла на онлайн-площадки: участие в российских и международных акциях, проведение экскурсий и лекций в сети. И не зря — аккаунты музея в социальных сетях стали популярнее.

Основной проблемой для музея оказалось отсутствие дохода от внебюджетной деятельности, то есть продажи билетов. Музей закрыли для посетителей 19 марта, а на деньги с билетов финансируется основная часть музейной деятельности, будь то хранение, реставрация, учет и зарплата некоторых сотрудников.

«Решение [этой проблемы] зависит не от нас. Все, что зависит от музея, его администрации, сотрудников, — мы сделаем сами», — отметила главный хранитель.

Во всяком случае, выход учреждения в онлайн пользуется популярностью, а значит коллекция Петра Первого интересна людям. Собеседница «ПС» надеется, что после снятия ограничений посетители придут в первый российский музей. Тем более, что цена на билеты не так уж и высока — 300 рублей без льгот, 100 рублей для школьников, студентов и пенсионеров.

«Для Кунсткамеры такой вопрос [о закрытии] не ставится. Мы не думаем о закрытии, мы думаем о дальнейшем развитии», — заключила Наталья Павловна.

МАЭ в Санкт-Петербурге стал первым естественнонаучным музеем России. В его основу легли необычные вещи и предметы, которые закупал Петр Первый. «Государев кабинет» разрастался, поэтому в 1830-х годах его разделили на четыре музея: Ботанический, Зоологический, Минералогический и Этнографический.