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15:20   1 Июня 2020
Экономика

Мантутов объяснил снижение розничных цен на маски в России

Мантутов объяснил снижение розничных цен на маски в России

Стоимость защитных масок в России сократилась примерно в три раза по сравнению с показателями апреля, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, появление на рынке большого количество масок российского производства в разы понизило розничные цены и позволило отказаться от их закупок в Китае. Если в апреле одна маска в среднем стоила 50-55 рублей, то сейчас, по данным ФНС, она составляет 18 рублей. При этом Мантуров не исключил, что в будущем цены могут стать еще ниже.

Как отметил министр, к июлю суточное производство защитных масок планируется увеличить на 4 млн штук – до 13 млн в день. В феврале Мантуров сообщал, что ежедневное производство масок в РФ составляет 1,2 миллиона штук.

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Автор: Борис Нестеров
#маски #мантуров #коронавирус

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