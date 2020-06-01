Майнинг криптовалют могут запретить в России

Новый российский законопроект, запрещающий оборот и майнинг основных цифровых валют на территории РФ, может привести к уходу рынка криптовалюты за рубеж, передает мнение экспертов издание "Коммерсантъ".

Законопроект о криптовалюте лишает владельцев цифровой валюты возможности каким-либо образом реализовать данный актив, согласно письму Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково"), которое было направлено в адрес Министерства экономики России.

Нововведения предполагают запрет не только на обращение криптовалюты, выпущенной не под внутренним регулированием, но и на майнинг, а также любую рекламу, сообщает газета "Коммерсантъ".

Партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский выразил мнение, что компромиссом в этой ситуации может стать запрет на рекламу, а не полное исключение блокчейна из информационного поля.