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15:18   1 Июня 2020
Экономика

Майнинг криптовалют могут запретить в России

Майнинг криптовалют могут запретить в России

Новый российский законопроект, запрещающий оборот и майнинг основных цифровых валют на территории РФ, может привести к уходу рынка криптовалюты за рубеж, передает мнение экспертов издание "Коммерсантъ".

Законопроект о криптовалюте лишает владельцев цифровой валюты возможности каким-либо образом реализовать данный актив, согласно письму Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково"), которое было направлено в адрес Министерства экономики России.

Нововведения предполагают запрет не только на обращение криптовалюты, выпущенной не под внутренним регулированием, но и на майнинг, а также любую рекламу, сообщает газета "Коммерсантъ".

Партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский выразил мнение, что компромиссом в этой ситуации может стать запрет на рекламу, а не полное исключение блокчейна из информационного поля. 

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Автор: Борис Нестеров
#законопроект #криптовалюта #регулирование #майнинг

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