Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, удерживающее двух российских социологов в "Митиге", использует методы террористов, захвативших заложников, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Уже год в триполийской тюрьме находятся сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они находились на территории североафриканского государства на законных основаниях, однако впоследствии их похитили боевики ПНС и передали группировке RADA террориста Абд аль-Рауфа Карры. Несколько дней назад Libia 24 обнародовала изображения подтвержденных виз россиян.

Также недавно глава Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халед аль-Мишри связался с представителем ФЗНЦ Юнесом Абазидом. Ливиец заявил, что он якобы может помочь в вопросе освобождения Шугалея и Суэйфана, если российские власти изменят свою позицию в отношении правительства Файеза Сарраджа и подтвердит поддержку триполитанского режима.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, марионеточное протурецкое "правительство" навряд ли будет соблюдать какие-либо правовые нормы. Народный избранник подчеркнул, что требование аль-Мишри можно расценивать как попытку шантажа России за счет удерживаемых незаконно в Ливии россиян.