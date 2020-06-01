Генштаб РФ сообщает об увеличении полетов ВВС США у границ с Калининградом

Военно-воздушные силы США все чаще проявляют активность у границ с Калининградом, об этом сообщает Генштаб ВС РФ.

Сообщается, что в конце мая американские стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетали над территорией Украины. Также отмечено увеличение числа полетов у границ РФ, в частности — в 10 километрах от Калининградской области. Как отметили в российском генштабе, при приближении американских стратегических бомбардировщиков российские системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.

Как заявил руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, Россия постоянно фиксирует высокий уровень военной активности Соединенных Штатов и других членов Североатлантического альянса около границ нашей страны.