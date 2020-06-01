«Новых людей» допустят до осенних выборов

Партия «Новые люди» зарегистрировала 53 отделения и получила право участвовать в региональных выборах 2020 года. Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе партии.

«Партия "Новые люди" внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. По состоянию на 1 июня, у нас зарегистрированы 53 региональных отделения», — сообщил юрист партии Александр Вержбицкий.

Основатель партии, бизнесмен Алексей Нечаев призвал сторонников выдвигать кандидатуры на региональных выборах. Требования простые: кандидаты должны «вести за собой людей и уже являться лидерами в локальных сообществах». Нужны те, у кого уже есть успешные общественные проекты и сторонники.

«Принцип "Новых людей" — менять жизнь, не дожидаясь побед на выборах. Мы ждем тех, кто уже делает то, что обещает делать, когда получит депутатский мандат. За каждым из наших кандидатов должны стоять его проекты и сторонники», — говорит Нечаев.

Партию основали в марте предприниматели Алексей Нечаев и Александр Даванков. «Новые люди» придерживаются праволиберальных взглядов и рассчитывают на молодежный электорат. Если региональные выборы пройдут для партии успешно, то кандидаты «Новых людей» смогут рассчитывать и на депутатские кресла в Госдуме.

Ранее в партии рассказали «Политике Сегодня», как относятся к обвинениям в «спойлерстве» и сотрудничестве с политтехнологами действующей власти, почему первый партийный съезд был закрытым для журналистов и планируются ли проекты с «Общероссийским народным фронтом».