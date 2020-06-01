Продюсер "Поле чудес" Гольдфедер скончался на 70-м году жизни

Генеральный продюсер шоу "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался в московской больнице на 70-м году жизни.

Гольдфедер скончался вечером 31 мая, сообщил ТАСС ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович. Генеральный продюсер долго лежал в больнице, у него были проблемы с сердцем и лейкоз, позднее у него выявили COVID-19. Гольдфедер умер в больнице имени Боткина. Якубович рассказал, что большую часть успеха программе "Поле чудес" принес продюсер.

Якубович дружил с Гольдфедером более 40 лет, он сообщил, что усопший был ему как брат. Ведущий не представляет, что будет с программой дальше.

Анатолий Гольдфедер родился в 1951 году в Москве. Он пришел на телепередачу "Поле чудес" в 1998 году, а с 2003 года стал директором программы.