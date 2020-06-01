Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам
Заявления о якобы возможной причастности России к беспорядкам, происходящим в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, опровергли вышедшие на протесты американцы.
Ранее своими подозрениями о якобы возможной "причастности РФ" к нынешним протестам в Америке поделилась бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Об этом информировало РИА Новости с отсылкой на CNN.
Однако сами граждане США, которые вышли на улицы, опровергли эти вбросы. Некоторые заявили, что CNN "любит много всего выдумывать", а потому не верят информации о якобы причастности русских к происходящему.
"Я действительно не знаю, откуда это берется. Я бы, на самом деле, не стал предполагать, что это связано с Россией, это дело, связанное с полицией", — заявил один из американцев.