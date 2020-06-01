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Мантутов объяснил снижение розничных цен на маски в России

Мантутов объяснил снижение розничных цен на маски в России

 Майнинг криптовалют могут запретить в России

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14:17   1 Июня 2020
Политика

Песков прокомментировал возможность приглашения глав Грузии и Украины на парад Победы

Песков прокомментировал возможность приглашения глав Грузии и Украины на парад Победы

Диалог России с лидерами Украины и Грузии о присутствии глав стран на параде Победы в Москве не отличается позитивной динамикой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

Он подчеркнул, что динамика разговора зависит от того, как лидеры государств выполняют обещания и взятые на себя обязательства. Песков в эфире телеканала "Россия-24" подчеркнул, что президент России Владимир Путин каждый год поздравляет народы Украины и Грузии с Победой.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о том, что приглашенные на парад гости, а также глава России Владимир Путин будут находиться на трибуне во время проведения мероприятия. Действующий в стране режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации, которые прибудут на парад Победы в Москву.

 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #песков #грузия

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