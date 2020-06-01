Гаспарян считает, что Навальному выгодны бунты в РФ по сценарию США

Блогер Алексей Навальный в новом стриме под названием «Россия будущего» заявил, что россиянам «есть чему поучиться» у американских протестующих.

После убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе начались протесты, переросшие в жесткие столкновения с полицией: протестующие грабят магазины, разбивают машины, а один полицейский участок уже сожжен.

Навальный заявил, что грабить магазины в России может и не надо, но реакция американских демонстрантов «в целом, правильная, и нам есть чему поучиться».

Почему россияне должны «учиться» у возмущенных расизмом американцев бунтовать и уничтожать частную собственность в логике Навального «Политике Сегодня» объяснил Армен Гаспарян. Публицист допустил, что тому подойдет любой повод, чтобы реализовать свой сценарий по раскачиванию российской государственности.

«В этом нет ничего нового или удивительного. Навальный готов использовать любую риторику, которая подойдет ему для активизации собственных идей. Если завтра, условно, потребуется восклицать о том, что в Африке не голодают, а переедают, я вас уверяю — Навальный в числе первых вам про это будет рассказывать», — сообщил Гаспарян «Политике Сегодня».

Масштабы полицейского насилия в России не сопоставимы с американскими. Ведь в отличие от России, американские стражи порядка имеют право открыть огонь на поражение, если подозреваемый бросится бежать или его действия расценят, как попытку достать оружие. Например, за 2018 год в США полицейские убили 992 человека. При этом в афроамериканцев полиция стреляет в три раза чаще, чем в белых.

Несанкционированные политические акции Навального неоднократно провоцировали столкновения активистов с полицейскими, но, к счастью, ни один из митингов не повлек человеческие жертвы. А вот без материального ущерба не обошлось. Летом 2019 года оппозиция блокировала работу столичных кафе и ресторанов, сервиса проката автомобилей, а также работу городского транспорта. Беспорядки обернулись исками к организаторам. Ущерб оценили на сумму более 20 миллионов рублей.