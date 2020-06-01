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14:01   1 Июня 2020
Армия

Пункт пропуска "Шуэйб аль-Декр" начал работу в сирийской провинции Ракка

Пункт пропуска "Шуэйб аль-Декр" начал работу в сирийской провинции Ракка

Пункт пропуска "Шуэйб аль-Декр" открыли между населенными пунктами Абу Аси и Шатна на трассе Алеппо-Ракка в Сирии.

Пассажирские автобусы, а также легковые и грузовые автомобили смогут попасть с подконтрольной Дамаску территории за занятые курдскими боевиками земли. Об этом пишет Федеральное агентство новостей

В Ракку и Заевфратье теперь можно попасть напрямую из Алеппо. Путь займет около двух часов. До сих пор людям приходилось следовать через Итрию, делая крюк почти в 126 километров. 

Гражданское население Сирии, следуя через пункт пропуска, в обязательном порядке и совершенно бесплатно проходят тестирование на коронавирус. 

Участок трассы между Алеппо и Раккой удалось открыть благодаря усилиям российских военных из Центра по примирению враждующих сторон. Порядок перехода гражданского транспорта через КПП был согласован накануне. Открытие КПП поспособствует восстановлению мирной жизни в провинции Ракка. 

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Автор: Илья Романович
#сирия #ракка

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