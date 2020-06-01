Италия не откажется от покупки самолетов F-35 ради восстановления экономики после пандемии

Экономия средств для поддержания экономики на фоне пандемии не должна стать причиной приостановки закупок истребителей пятого поколения F-35, заявил глава Минобороны Италии Лоренцо Герини.

Италия продолжит программу закупок истребителей F-35, несмотря на призывы партии "Пять звезд" приостановить закупку самолетов на год, чтобы сэкономить средства для восстановления экономики после пандемии COVID-19. Об этом пишет Defence News.

Глава оборонного ведомства Италии сообщил, что оборонные расходы часто сокращаются во время кризисов. Однако приостановка закупки истребителей отрицательно скажется на количестве рабочих мест, что нанесет итальянской промышленности большой ущерб, передает "Красная весна".

Италия уже получила 15 истребителей F-35. Сборка самолетов производится на заводе, который находится на авиабазе Камери.