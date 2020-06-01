Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

Запад, уходящий от национальной демократии к наднациональным способам управления и глобализации, многое теряет и ему придется вернуться и к заключению союзов, в том числе и с Россией, и к политике строгого равновесия в отношениях с Китаем.

Уверенность в этом в своей статье для издания Atlantico выразил политолог Эдуард Юссон, который считает, что между Западом и Китаем уже идет холодная война. По мнению политолога, западным странам, если они хотят победить, придется принять Россию в свою команду, а также вернуться к соблюдению прав человека.

Недавно на страничке китайского посольства в сети микроблогов Twitter был опубликован коллаж, изображавший смерть, завернутую в американский флаг, которая стучится в двери Гонконга. Кроме того, в Китае сейчас проводится информационная компания, целью которой является продемонстрировать местным жителям, как плохо западные страны справляются с пандемией коронавируса.

По мнению Юссона, западные страны не обращают должного внимания на напряженную обстановку, которая складывается в Гонконге, а ведь, если Китай сможет подчинить себе Гонконг, следом он займется Тайванем, главным защитником которого являются США. Это приведет к обострению экономических связей США и Запада – под вопросом окажутся западные фабрики и инвестиции в Китае, которые будет трудно вывести, так как и сам Китай много инвестировал в Запад, и, если тот захочет экономически отдалится, Пекин сможет пригрозить серьезными последствиями.

В результате, отмечает политолог, китайские власти ужесточат контроль над обществом, а на Западе будут все сильнее критиковать установившийся в КНР режим.

При этом, говоря о реакции Запада на холодную войну с Китаем, Юссон полагает, что какая-то часть общества будет искать в Китае достоинства, отрицая реальность. Подобные тенденции, по его словам, сейчас проявляются гораздо ярче, чем марксизм проявлялся во времена железного занавеса, и Китай, конечно, этим воспользуется.

«Раньше на Западе были уверены, что удалось достигнуть полного соответствия между двумя системами: глобальной западной и китайской. При этом сам Запад стал временами близок к китайской системе, когда, например, проводил референдумы, с которыми не собирался считаться», — говорится в статье.

Также автор отмечает, что на Западе уже забыли о имевших место в Китае репрессиях против собственного народа и начали сотрудничать с властями КНР в рамках международных организаций, при том, что Пекин далеко не всегда соблюдал условия сотрудничества.

Не на пользу Западу и тенденции к постдемократии, пишет Юссон.

«Вместе с отрицанием национального пришло и опустошение демократии. Исчезло доверие между управляющими и теми, кем управляют. Те движения, что хотят вернуть национальную демократию, власти называют популистами, причем делают это так же, как марксистские режимы насмехаются над демократическими», — отмечает политолог.

Однако, по его мнению, в скором времени ситуация изменится и Западу, где вера в демократию ослабла, придется вернутся в отношениях с Пекином к политике строгого равновесия, и здесь ему понадобятся новые союзы, в том числе и с РФ. Придет время вновь поднять знамя демократии, однако на этот раз, воздерживаясь от попыток вмешаться в чужие внутренние дела.

То есть, заключает Юссон, Западу придется вернуться к концепции «свободного мира», противостоявшего в свое время СССР, предлагать миру альтернативу китайскому режиму с его тотальным контролем, и ратовать за права человека, но напрямую в дела Пекина не вмешиваться, и при этом стремиться к ослаблению зависимости западных экономик от Китая.