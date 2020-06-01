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13:41   1 Июня 2020
Политика

Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну

Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который отмечает сегодня свой день рождения.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин позвонил Пашиняну, поздравил его с днем рождения, а также высказал слова поддержки и пожелал ему и членам его семьи выздоровления от COVID-19. Пашинян поблагодарил Путина за добрые слова и помощь России в борьбе Армении с коронавирусом.

Ранее Пашинян написал в Facebook, что он и члены его семьи подхватили коронавирус. По словам политика, он с семьей находится на самоизоляции. Армянский премьер рассказал, что ни он, ни его родственники не имеют повышенной температуры и других признаков COVID-19, перенося болезнь бессимптомно, пишет RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #пашинян #коронавирус

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