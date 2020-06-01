Вассерман: Трамп снова задирает ставки до реального начала войны

В XX веке руководство США подписало множество соглашений, направленных на обеспечение безопасности – как своей, так и других стран, вспоминает политический консультант Анатолий Вассерман. В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Начало новому тренду положил Джордж Буш-младший. Став президентом Соединенных Штатов, он разорвал договор с Россией об ограничении противоракетной обороны. Нынешний американский лидер Дональд Трамп пошел еще дальше.

После прихода Трампа к власти Вашингтона в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этим глава североамериканского государства ограничиваться не стал, и вот теперь США отказываются участвовать в придуманном еще президентом Дуайтом Эйзенхауэром договоре об открытом небе. Это соглашение, напомнил Вассерман, позволяет его участникам совершать наблюдательные полеты над территориями других стран-подписантов.

Все указывает на то, что в следующем году прекратит действие и не будет продлено третье соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Соединенные Штаты и в случае с этим документом ищут поводы для отказа.

«Трамп снова задирает ставки, причем уже до предела – реального начала войны. Вторая Великая Депрессия подталкивает к ней с непривычной скоростью», – подчеркнул Вассерман.

Исходя из этого, Россия должна быть готова к совершенно любому сценарию развития событий. С одинаковым успехом могут начаться как очередные гибридные войны, так и масштабное противостояние США и Китая. В такой ситуации Москва не останется в стороне, и тогда между Мексикой и Канадой может появиться канал имени товарища Сталина, резюмировал публицист.