Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Литовкин: вероятный противник поостережется проявлять агрессию против РФ

Литовкин: вероятный противник поостережется проявлять агрессию против РФ

 «Сильная Россия» оценила закон о пособиях для домохозяек, который кабмин посчитал слабым

«Сильная Россия» оценила закон о пособиях для домохозяек, который кабмин посчитал слабым
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну

Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну

 Путин ознакомится с общенациональным планом по восстановлению экономики 2 июня

Путин ознакомится с общенациональным планом по восстановлению экономики 2 июня
Вассерман: Трамп снова задирает ставки до реального начала войны

Вассерман: Трамп снова задирает ставки до реального начала войны

 Депутат Исаев призвал не связывать погромы в США с инопланетянами и Россией

Депутат Исаев призвал не связывать погромы в США с инопланетянами и Россией
Литовкин: вероятный противник поостережется проявлять агрессию против РФ

Литовкин: вероятный противник поостережется проявлять агрессию против РФ

 «Сильная Россия» оценила закон о пособиях для домохозяек, который кабмин посчитал слабым

«Сильная Россия» оценила закон о пособиях для домохозяек, который кабмин посчитал слабым
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну

Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну

 Путин ознакомится с общенациональным планом по восстановлению экономики 2 июня

Путин ознакомится с общенациональным планом по восстановлению экономики 2 июня
Вассерман: Трамп снова задирает ставки до реального начала войны

Вассерман: Трамп снова задирает ставки до реального начала войны

 Депутат Исаев призвал не связывать погромы в США с инопланетянами и Россией

Депутат Исаев призвал не связывать погромы в США с инопланетянами и Россией
13:33   1 Июня 2020
Россия

Вассерман: Трамп снова задирает ставки до реального начала войны

Вассерман: Трамп снова задирает ставки до реального начала войны

В XX веке руководство США подписало множество соглашений, направленных на обеспечение безопасности – как своей, так и других стран, вспоминает политический консультант Анатолий Вассерман. В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Начало новому тренду положил Джордж Буш-младший. Став президентом Соединенных Штатов, он разорвал договор с Россией об ограничении противоракетной обороны. Нынешний американский лидер Дональд Трамп пошел еще дальше.

После прихода Трампа к власти Вашингтона в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этим глава североамериканского государства ограничиваться не стал, и вот теперь США отказываются участвовать в придуманном еще президентом Дуайтом Эйзенхауэром договоре об открытом небе. Это соглашение, напомнил Вассерман, позволяет его участникам совершать наблюдательные полеты над территориями других стран-подписантов.

Все указывает на то, что в следующем году прекратит действие и не будет продлено третье соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Соединенные Штаты и в случае с этим документом ищут поводы для отказа.

«Трамп снова задирает ставки, причем уже до предела – реального начала войны. Вторая Великая Депрессия подталкивает к ней с непривычной скоростью», – подчеркнул Вассерман.

Исходя из этого, Россия должна быть готова к совершенно любому сценарию развития событий. С одинаковым успехом могут начаться как очередные гибридные войны, так и масштабное противостояние США и Китая. В такой ситуации Москва не останется в стороне, и тогда между Мексикой и Канадой может появиться канал имени товарища Сталина, резюмировал публицист.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #вассерман #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...