Песков опроверг причастность России к массовым беспорядкам в США

Россия не имеет отношения к акциям протеста в США. Беспорядки в Соединенных Штатах являются внутренним делом страны, в которые РФ никогда не вмешивалась.

Поводом для акций протеста стал случившийся накануне инцидент в Миннеаполисе с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Жители США стали выходить на массовые беспорядки по всей стране, сообщает телеканал RT. Власти страны ввели комендантский час в 25 городах, чтобы предотвратить возможные последствия акций.

Афроамериканец скончался в реанимации после того, как полицейский в ходе его задержания повалил мужчину на землю и слишком сильно надавил ему коленом на шею. Полицейскому предъявили обвинение в убийстве, однако протесты в стране не утихают.