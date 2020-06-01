Малькевич предложил не охотиться за лаврами Netflix и продвигать свое кино про Бутину

Польские патриоты забили тревогу. Объединение «Редут доброго имени» изучило 500 сериалов Netflix и осталось недовольно долей упоминаний поляков в массовой культуре и мировой истории. Активисты насчитали скромные три процента и предложили бойкотировать Netflix, либо активнее сотрудничать с западной творческой элитой. В противном случае западные стриминговые платформы могут уничтожить польскую национальную идентичность.

Президент «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что польская культура знала лучшие времена и не нуждалась в помощи Netflix, когда мир покоряли работы классика Анджея Вайды или выходили польские фильмы о войне «Четыре танкиста и собака» и «Ставка больше, чем жизнь». Опасения «Редута доброго имени» надуманные, полагает общественник и связывает его активность с намерением получить грант.

«Сейчас получается какая-то очень забавная ситуация, при которой они сами снимать не хотят ничего, а ходят по каким-то сервисам и фиксируют, сколько раз там поляков глупо выставили. На самом деле, я все это списываю на какую-то грантовую деятельность», — оценил Малькевич.

Малькевич согласен, что западные киноделы искажают образы народов, ставя во главу угла прибыль. Страдают не только поляки, но и русские, которые предстают на экранах дураками, мафиози и бандитами, благодаря обилию штампов. Общественник привел в пример британско-австралийский сериал «Екатерина Великая» 2019 года, создатели которого не только собрали все заезженные стереотипы — разгуливающих по дворцу медведей, повальное пьянство, битье посуды после каждого тоста, неграмотных придворных, — но и пригласили на роль графа Ростова чернокожего актера Абрахама Попула.

«Понятно, зачем они снимают негра, но, ребят, зачем вы нам рассказываете про Российскую империю 1762 года, и у вас там какой-то негр бродит в виде графа», — задался риторическим вопросом Малькевич.

У России есть один путь для сохранения исторической правды в массовой культуре — продвигать национальные фильмы, убежден собеседник. Для этого Минкульту нужно изменить условия конкурса, проводимые Фондом кино, и ввести отдельную номинацию для международного проката, где будут правдивые ленты о российской истории.

Отечественный Netflix России не нужен, полагает Малькевич. Ведь существуют такие сервисы, как «Кинопоиск», Wink от «Ростелекома», «ТНТ-премьер». Глава ФЗНЦ допустил, что хорошим примером отечественного кино могла бы стать экранизация истории россиянки Марии Бутиной, которая отбыла наказание в США за якобы работу в качестве иностранного агента без регистрации.